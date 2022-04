per la direzione di gara insoprattutto sponda bianconera per la mancata assegnazione del rigore per il contatto tra Bastoni e Zakaria sul limite dell'area nerazzurra. Tra i più accesi, che già nel post-partita dello Stadium aveva sottolineato come l'arbitro avesse deciso la partita , ma il francese non si ferma e sui social attacca ancora.- Stoccata decisa di Rabiot, che su Instagram non usa mezzi termini accusando la squadra arbitrale: "Ottima partita, bravi tutti! Peccato per il risultato, ma è difficile giocare in 11 contro 12!".