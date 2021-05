Il 3-0 delsullaha aperto una crisi profonda in casa Juventus con la vittoria dei rossoneri che ha anche spostato i discorsi sulla corsa a un posto Champions oggi sempre più complicata per i bianconeri. Oggi è stata giornata di riflessioni sul, ma non solo a Torino si è parlato di futuro.sono iniziati gli incontri dicon i calciatoriper cercare di abbattere i costi in vista della chiusura del bilancio. In mezzo? La promozione dellain Serie A e la rabbia di Benevento e delper l'arbitraggio della sfida contro il Cagliari e avremo in collegamento il sindaco. Infine un grande appuntamento e approfondimento sulle polemiche per la gestione di determinati procuratori,fra gli altri di Douglas Costa, De Sciglio, Pavoletti e non solo,Emanuele Tramacere e il direttore Stefano Agresti vi aspettano, quindi, alle 18.30, sul nostro canale twitch: calciomercatocom.