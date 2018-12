Il Golden Boy è stato un bel pretesto per la. I dirigenti bianconeri han potuto parlare con, approfondendo la questionementre l'Inter avanza, ad esempio ( leggi qui) . Ma anche incontrare nuovamente Mino, per parlare un po' di tutto: Moise, Paul, MatthjisE se la separazione da José Mourinho può far cambiare tutto in casa Manchester United, per quel che riguarda il difensore centrale dell'molto ruota attorno alla concorrenza del Barcellona.– In questo momento la Juve ha le idee piuttosto chiare sugli obiettivi numero uno, reparto per reparto, della prossima stagione. Poi tutto ovviamente può cambiare strada facendo, anche in maniera repentina. Sottotraccia si lavora per arrivare alla formula giusta necessaria per puntare Federicoad esempio.A centrocampo si lavora ai fianchi per il grande ritorno di Pogba. E in difesa si valutano tante alternativa, ma il bersaglio grosso è rappresentato da de Ligt.. I blaugrana hanno provato a strapparlo già per gennaio, niente da fare. Ma non mollano, così come la Juve. Pronta al tutto e per tutto se il Barça dovesse fallire anche i prossimi assalti invernali.la scorsa estate non sono bastati nei i 40 milioni della Juve né i 50 dei club inglesi, la valutazione intanto continua a crescere.