Ha detto tante, tantissime cose Maurizionella conferenza stampa di presentazione. Forse almeno altrettante non le ha volute dirle, o non ha potuto. Tra ciò che ha detto e ciò che ha lasciato intendere, in ogni caso, c'è anche un nettoriguardo la costruzione di quella che sarà la sua. Inevitabilmente diversa da quella di Allegri, così come quella di Allegri era differente da quella di Conte.E in questo senso, tra un Cristianoovviamente leader e un Miralemfaro da 150 palloni a partita, anche sul mercato il Sarri-pensiero avrà il suo peso. Tra promossi e bocciati, gente da sacrificare e altri da rilanciare.Come abbiamo anticipato su Calciomercato.com (leggi qui) , il brasiliano ha chiesto alla società di restare per rilanciarsi in bianconero e non altrove. La società ha portato avanti altri ragionamenti,sulla sua tenuta mentale ancor più che fisica e servono cessioni importanti per alimentare un grande mercato in entrata. Poi però bisogna trovare una quadra anche cotra chi punta ciecamente su di lui e chi inizia a non crederci più. IDipende tutto dalla Joya, se dovesse scoppiare il colpo di fulmine con Sarri, potrà restare con la maglia numero dieci sulla schiena a giocare, forse per la prima volta, da vero numero dieci.. E allora il vero capolavoro di Sarri potrebbe essere quello di far esplodere una volta per tutta il talento di Dybala.Come Marioad esempio, appena nominato da Sarri ma evidentemente fuori dalla sua idea di calcio.Non è più per Higuain che potrà combattere in sede di mercato, anzi è proprio quella del Pipita la prima rinuncia che sarà disposto a fare Sarri pur di ottenere altro ritenuto più urgente.