La Juventus di Motta non convince: la difesa balla senza Kalulu, Yildiz andava sfruttato e Vlahovic è un'anima in pena

Redazione Calciomercato

. Il distacco dal Napoli diventa -7, quello dall’Inter -3 e anche l’Atalanta fa il sorpasso, soffiando il terzo posto alla squadra di Thiago Motta.. Le rotazioni a sorpresa erano il suo biglietto da visita anche a Bologna. Vietato stupirsi. Ma non proibito commentare. E nemmeno criticare. Il francese omaggiato dal Milan è il difensore migliore della stagione; il giovane turco andava sfruttato sullo slancio della meravigliosa doppietta di San Siro.. Invece lenti e macchinosi gli uomini di Thiago Motta. L’accendino che infiamma qualsiasi azione è Conceicao, miglior acquisto per distacco. Gli altri sono blandi.Thuram ancora modestamente deludente. Si rivede Koopmeiners ma fa quel che può. Locatelli più che sufficiente. Cabal è modesto. Gatti non brilla, Danilo nemmeno. Weah e McKennie sventolano le bandiere a stelle, strisce e gol. E quando si sta per scrivere che Perin in panchina sembra sacrificato, ecco Di Gregorio che s’inventa il miracolo salva-risultato su Charpentier.