Si può passare dall'esaltazione più totale alle difficoltà più estreme? Si può farlo, poi, in appena tre giorni?: si va in picchiata, e in un senso e nell'altro, ma specialmente dal punto di vista della produzione offensiva. Chiariamo, e proprio conDramma amletico: essere o non essere, una squadra realmente offensiva?- Al momento,. E non è soprattutto quando non riesce a trovare spazio per dare linfa agli esterni.. Comunque, mai lasciato solo, perché da solo proprio non può stare. Nel tumulto delle azioni che passavano, la Juventus allora ha provato a costruire dove ha trovato sbocchi, e cioè sugli esterni. Ci ha provato con una costanza mai vista prima, in una gara colma di traversoni come proprio non si vedeva da tempo. E' stato un tiro al bersaglio senza mai centrarlo:Perdendo duelli senza mai realmente affrontarli.

- Pure qui, dato più che emblematico:Sembra passata un'era geologica e invece di mezzo c'è stata soltanto una sosta. In più, l'impatto dal vivo non va sottovalutato: l'idea della Juve è quella di trovare sempre il giocatore meglio posizionato per concludere. Dunque non va da fuori, non cerca la giocata sporca, non va di prepotenza - anzi: l'ha fatto una volta- e allora proprio non riesce a chiudere i conti. Neanche con la propriaA tal punto da chiederselo, a denti più larghi rispetto alle ultime volte: c'è un problema di fondo oppure ogni partita è diversa, così come sostiene Thiago? Due indizi fanno una prova, figuriamoci tre...