Getty Images

"La Juventus non è più forte dell'anno scorso. Solo l'Inter può..."

49 minuti fa



Domenico Marocchino, ex ala della Juventus fra fine anni '70 e inizio '80, fa la sua valutazione sulla squadra bianconera attuale, affidata a Thiago Motta: "La Juventus l'ho vista, è vero che mancavano almeno 2-3 giocatori importanti però tutta 'sta grande impressione non me l'ha fatta - spiega a TMW Radio -. Ipotizzare secondo posto come grande risultato io dico anche terzo. Questa Juve è più forte di quella dello scorso anno? Per me no. La partenza di Chiesa e Rabiot, i giocatori più forti che aveva, non sono due figurine".



Marocchino prosegue: "Quando ha sostituito Vlahovic, ha dovuto mettere Conceicao prima punta (in realtà Nico Gonzalez, ndr). La squadra cresce al ritmo del suo allenatore, Conte era un peperino e la squadra cresce così, Motta era uno con un ritmo più basso. E' presto per dire, però ha cambiato tanti giocatori e mi sembra ancora fragile come squadra. A parte l'Inter, che ha giocatori importanti e che può solo perdere lo Scudetto, sono curioso di vedere le avversarie cosa riescono a fare. Motta ha migliorato tanti giocatori al Bologna, è un ragionatore e ti fa crescere".