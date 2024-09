Juventus, cosa succede se parte Vlahovic: tutti i nomi sulla lista di Giuntoli

Nel calcio tutto può essere e tutto può accadere, maUn piano B che tenga conto di tutte le necessità dal punto di vista tecnico ed economico ma che passa da un pre-requisito ineludibile: mettere a disposizione della squadra allenata da Thiago Motta un calciatore di alto livello, in grado di sopportare il peso della maglia bianconera.Cristiano Giuntoli e il suo gruppo di lavoro non stanno fermi mai e, archiviata una sessione estiva di calciomercato rivoluzionaria, sono consapevoli che uno dei prossimi dossier da affrontare sia quello di sondare il mercato degli attaccanti., desiderosa di tornare massimamente competitiva in Italia e poi in Europa dopo anni di difficoltà. Una società impegnata in un'opera di risanamento dei conti, resa necessaria soprattutto dall'aumento vertiginoso del tetto degli ingaggi giunto nell'ultima parte della gestione di Andrea Agnelli e Fabio Paratici, ma che al tempo stesso ha chiuso l'estate con un bilancio in passivo a livello di trasferimenti nell'ordine dei circa 100 milioni di euro. Un'esposizione importante per l'azionista di maggioranza Exor, ma che è solo il primo passo dell'inizio diPremesso che al termine dell'attuale stagione pure la posizione di Arkadiusz Milik andrà valutata attentamente e le sensazioni portano a pensare che la permanenza sino alla naturale scadenza del contratto nel 2026 è tutt'altro che scontata,, che andrebbe ad offrire una soluzione diversa sotto l'aspetto tattico e che economicamente avrebbe ovviamente la sua convenienza. Di ben altro profilo sarebbe ovviamente la ricerca dell'eventuale erede di Vlahovic, che da questa stagione costerà oltre 20 milioni di euro al lordo alla Juventus e che si avvicina inesorabilmente alla scadenza dell'attuale contratto, fissata nell'estate 2025. Non escludendo a priori l'ipotesi del rinnovo ponte per evitare di cedere un calciatore tanto importante in condizioni di debolezza al tavolo delle trattative,