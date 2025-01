La Lazio perde a lungo Lazzari: quante partite può saltare

Come se non bastasse il complicato momento sul fronte dei risultati, vincente una sola volta nelle ultime 5 giornate e reduce dal pari interno col Como,preziose. Come riferisce il sito ufficiale del club biancoceleste MarcoQuesta la diagnosi dell'infortunio subito dal laterale destro della, dopo gli esami a cui è stato sottoposto nelle scorse ore: “La S.S. Lazio comunica che il calciatore Manuel Lazzari è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda.riportata nel corso dell’ultima partita con il Como. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero”.Secondo le prime indiscrezioni,. Se questa diagnosi fosse confermata, l'ex giocatore della Spal sarebbe costretto a saltare le partite contro Verona, Real Sociedad (Europa League), Fiorentina, Braga, Cagliari ed Inter. Nella migliore delle ipotesi, il ritorno in campo potrebbe coincidere col match contro il Monza del prossimo 9 febbraio.