Lazio, Ibrahimovic non chiude la caccia a un centrocampista: i nomi

. Per il trequartista del Bayern Monaco mancano alcuni dettagli prima dell'ufficialità, ma, in emergenza da un mese. Già contro l'Atalanta il tecnico poteva contare su soli 5 uomini di movimento tra le possibili sostituzioni. Contro la Roma la panchina è stata allungata solo grazie al re-inserimento in lista di Basic e Hysaj e ieri col Como, con Noslin e Castrovilli convocati, ma di fatto inutilizzabili, e altri 6 indisponibili tra infortuni e squalifiche, la situazione per il tecnico biancoceleste è diventata davvero drammatica: di 5 cambi possibili, ne sono stati effettuati solo 3, sostituendo solo i terzini e adattando Tavares al ruolo di ala.

Impossibile sperare di arrivare fino in fondo così per la Lazio. Vecino starà fuori almeno un altro mese. Patric idem, perché deve risolvere il problema al tendine che lo tormenta da tempo.La pistaè a un punto morto, però non è ancora detta l'ultima parola. Il calciatore dell'Empoli è rimasto deluso dal mancato accordo tra le parti (l'offerta di prestito con obbligo di riscatto tra due anni è stata rifiutata dal presidente Corsi), ma spera in una possibile riapertura. L'alternativaper la Lazio resta viva, anche se non si sono registrati ulteriori sviluppi negli ultimi giorni. Sempre dal Chelsea però è spuntata nelle ultime ore una nuova candidatura.

Il classe 2003è la novità in orbita biancoceleste. Stesso ruolo e caratteristiche di Casadei, anche se con meno propensione offensiva, quest'anno ha collezionato qualche presenza solo nelle coppe con i Blues, chiuso dalla folta concorrenza in quel ruolo. Inglese, con origini nigeriane, anche se nato in Austria, è un destro naturale per il quale due estati fa i londinesi hanno sborsato circa 15 milioni di sterline (più o meno 18 milioni di euro, ndr), per acquistarlo dall'Aston Villa.. Non si tratta comunque dell'unico profilo attenzionato a Formello, da dove assicurano che la talent room sta scansionando diverse altre alternative, al momento ancora top secret.

Sul fronte delle uscite, necessarie comunque anche in prospettiva futura per non avere problemi con l', alleggerire il monte ingaggi e sbloccare risorse da reinvestire, si continua intanto a lavorare per trovare una collocazione agli esuberi. Perin realtà di mercato ce ne è poco.piace molto al Lecce. Susono in corso delle riflessioni se continuare o meno questa avventura in biancoceleste, da cui il calciatore stesso si aspettava un rilancio della propria carriera, che fin qui però non c'è stato.piace a Bologna e Celtic, ma il ragazzo non vorrebbe lasciare la Capitale perché, al di là delle critiche per un rendimento ancora troppo discontinuo, nell'ambiente si trova bene e vuole continuare a lavorare con Baroni (che crede in lui) per affermarsi in biancoceleste. Tutte situazioni comunque da monitorare attentamente nelle prossime settimane.