La MSN a Miami? Messi risponde così sul possibile trasferimento di Neymar

24 minuti fa



Messi, Suarez e Neymar di nuovo insieme? Visto che i primi due si sono ricongiunti all'Inter Miami, in MLS, la voglia di rivedere il trio in azione è tanta, ma la Pulce ha frenato parlando in un'intervista a Infobae:



“Parliamo spesso! Anche nella chat di gruppo con noi tre, incluso Luis. Ney parla perfettamente lo spagnolo… Un piccolo messaggio per reclutarlo? No, non lo so. La verità è che adesso è difficile. È in Arabia Saudita e penso che gli rimanga un anno di contratto. Ha avuto un anno difficile, in cui è rimasto infortunato per molto tempo. Quindi adesso è difficile. Dopo non lo so. La vita prende così tante svolte che tutto può succedere, ma penso che, per ora, non ci sia margine”.