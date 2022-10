, non a detta nostra ma in base a una classifica all time stilata dall’UEFA. Era il Milan della battaglia di Belgrado, della manita al Real Madrid e della finale del Camp Nou. Una squadra spettacolare, inimitabile.Contro la Stella Rossa un pallone entrato di mezzo metro non visto dal tedesco Pauli, a Brema un altro gol fantasma ignorato da Dos Santos e a Madrid una regolarissima rete di Gullit annullata per fuorigioco inesistente. Tre errori gravissimi che avevano penalizzato il Milan in tutte le trasferte dei confronti a eliminazione diretta.Una roba allucinante se ci pensiamo.Quell’anno vinse la prima Coppa Campioni di un’epopea straordinaria.. Veniamo alla partita di ieri sera. È inutile ribadire ancora una volta che il rigore fischiato da Siebert fosse inesistente e che di conseguenza anche l’espulsione di Tomori non dovesse essere comminata. A onor del vero però, il difensore Italo-canadese si prende un bel rischio a mettere quella mano per due volte sulla spalla di Mount. Detto questo il rigore non é proprio da fischiare., dunque con una spinta del genere al 18esimo minuto la squadra di Potter diventa imprendibile per un Milan in inferiorità numerica.Il team di Pioli può sperare di fare risultato contro il Chelsea se arriva alla partita in perfette condizioni fisiche e mentali e se non ci sono gravi episodi sfavorevoli. Diversamente vince il Chelsea. Come è accaduto sia a Stamford Bridge sia a S Siro. Pazienza. Quando ci sono stati i sorteggi dei gironi di Champions, si era già dato per probabile il fatto che non si facessero punti contro gli inglesi. Ma, dove pure il Milan aveva avuto un arbitraggio molto discutibile contro l’Atletico al "Meazza",Probabilmente un anno fa i rossoneri erano la meno forte delle quattro. Viceversa, sicuramente quest’annononostante la combo rigore+espulsione di Siebert. Subire un torto grave contro il Chelsea non può giustificare il fatto di arrivare in classifica dietro a una tra Dinamo Zagabria o Red Bull Salisburgo.. In 4 partite europee i rossoneri hanno subito 6 gol e segnati due, tra l’altro entrambi da Saelemakers.al netto di assenze e di episodi. Se non dovesse farcela arriverebbe un’eliminazione precoce dalla Champions dolorosa e senza appelli.Per questo motivo adesso è il momento di mettere subito da parte la nefandezza arbitrale di Siebert e pensare a superare questo turno di Champions. Esattamente come faceva il Milan dell’89 che passava sopra agli errori arbitrali e ripristinava sul campo la giustizia sportiva.. Con gli attuali valori del calcio europeo, è difficile che si ripresenti un’occasione così ghiotta nei prossimi anni. Per questo motivo non è accettabile essere eliminati in questo girone. Nemmeno dopo il rigore inventato da Siebert.