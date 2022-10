, issati sulla striscia di vittorie (5 nelle ultime sei gare tra campionato e coppe) sebbene la vetta della classifica sia parecchio lontana.giustamente acclamato dalla folla nerazzurra) ma desolatamente anemica nella fase offensiva. Non è un caso se sono appena sei in undici match i gol segnati dalla Sampdoria, peggior bottino di tutta la serie A.- una zuccata poderosa sul corner di Calhanoglu -Il raddoppio di Barella, su una intuizione di Bastoni (lancio missilistico da 60 metri sulla corsa del mediano che ha facilmente fulminato Audero) ha archiviato qualunque possibilità di rimonta. Viceversa, nel finale l’Inter ha arrotondato il punteggio grazie al gol di Correa, subentrato a Lautaro, ed è stata festa per i 65 mila del Meazza. E pure, incredibilmente, per i tremila saliti da Genova che non hanno cessato un istante di incitare la loro squadra, a dispetto dello sviluppo e dell’esito del match e dei noti triboli societari. Si è rivisto anche Lukaku nel finale di partita, ma il bisonte non ha inciso., avviato centralmente dal duo Villar-Yepes (che bravo il ragazzino catalano classe 2002) che tengono in rispetto Barella e Mkhitaryan e costringono i difensori dell’Inter (mentre Djuricic scherma Calhanoglu) a traccheggiare col pallone fra i piedi, in fase di impostazione dal basso. Leris e Gabbiadini, restando larghi ed accentrandosi in fase di possesso, costringono Dimarco e Dumfries a pedalare all’indietro, facendo mancare all’Inter gli sbocchi sugli esterni, impegnati soltanto estemporaneamente dai due cursori di Inzaghi e senza grandi risultati., ingabbiato fra De Vrij e Skriniar, talché alla Sampdoria inizialmente riesce tutto bene tranneNeanche un tiro in porta nel primo tempo, soltanto un paio di innocui cross in area per la presa di Onana e la gioia delle torri nerazzurre., zona in cui la difesa della Sampdoria è costretta a giocare per mantenere la squadra corta e compatta. Rischio calcolato, al fine di non restare schiacciati dal rullo nerazzurro e tuttavia rischio. L’assaggio dell’Inter dalle parti di Audero esprime un sinistro morbido di Dzeko e niente altro fino al 20’ quando dalDimarco e Dumfries trovano il passo giusto sugli esterni e la Sampdoria perde ritmo e giocate. Concede a Mkhitaryan l’occasione per il raddoppio, che l’armeno spreca malamente, regala l’occasione-gol a Lautaro, che la fallisce, incassa il giallo Colley, ostinato nel cercare l’anticipo sul Toro e infine crolla sul più classico dei ribaltamenti di fronte,(fino a quel momento assai anonimo)Ripresa, la Curva Nord nerazzurra si svuota per solidarietà con uno dei suoi capi, rimasto ucciso in una sparatoria, così informa radio-stadio. Non so se mi spiego…Cominciano le sostituzioni, esce Villar per Verre, poi un pasticcio fra Skiniar e Onana arma il destro di Caputo che spedisce a lato, quindi fioccano i gialli. Alla fine saranno sei gli ammoniti nella Sampdoria (Yepes, Colley, Djuricic, Verre, che salterà la prossima con la Fiorentina, Gabbiadini, Vieira) e uno solo nell’Inter, Bastoni. Massimi aveva iniziato dirigendo all’inglese, troppo all’inglese (i padri del football i falli quando ci sono li fischiano sempre) poi ha finito per scivolare nel difetto opposto. I sette gialli però ci stanno, a norma di regolamento.nel tentativo di risalire la corrente, giocando lungo in verticale e con frequenti cambi di campo che disorientano l’avversaria, che peraltro insiste nel giocare un buon calcio, palleggiato e stretto. Tuttavia sfuma ogni azione offensiva della Sampdoria nella palude della propria pochezza e nella solida fortezza nerazzurra presidiata dalla triade Skriniar-De Vrij-Bastioni. Altri cambi, di qua e di là, Caputo lascia a Pussetto, quindi Gabbiadini e Montevago (esordio per il 2003) e Djuricic a Rincon. Escono anche Lautaro, Dzeko e Bastoni e subentrano Lukaku, Correa e Acerbi., applaudita dai suoi esigentissimi fans.Paradosso, la Sampdoria il gol lo sfiora quando non sarebbe che una fragile medaglia, con un destro di Pussetto destinato in fondo alla rete e ribattuto sulla linea di porta con il piede sinistro da Onana. Primo vero tiro in porta della Sampdoria e correva il 42’ della ripresa. Serve altro per capire come è andata?Inter-Sampdoria 3-0Marcatori: 21’ de Vrij, 44’ Barella, 28’ s.t. CorreaAssist: 21’ Calhanoglu, 44’ Bastoni,Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni (dal 23’ s.t. Acerbi); Dumfries (dal 34’ s.t. Bellanova), Barella, Calhanoglu (dal 38’ s.t. Asllani), Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko (dal 23’ s.t. Correa), Lautaro (dal 23’ s.t. Lukaku).Sampdoria (4-2-3-1) Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Aimone; Villar (dal 7’ s.t. Verre), Yepes (dal 1’ s.t. Vieira); Gabbiadini (dal 32’ s.t. Montevago), Djuricic (dal 32’ s.t. Ricon); Caputo (dal 21’ s.t. Pussetto).Ammoniti: Yepes (S), Colley (S), Djuricic (S), Verre (S), Gabbiadini (S), Bastoni (I), Vieira (S)