La più bella Inter di Inzaghi schiaffeggia l'Atalanta: in Italia stacca le rivali, l'obiettivo è l'Europa

Redazione Calciomercato

Anzi, “un-due-tre”, come la “tripletta” di Thuram e stella come il filante di Barella. D’accordo, sul vantaggio che sblocca la sfida dopo pochi secondi c’è la sporcatura dell’autogol.Così, lo scudetto sul petto viene davvero esibito con orgoglio, convinzione e determinazione. Se tutto va come sembra andare, l’Inter ha già ripreso a giocare, vincere e staccare le avversarie. Intanto in Italia, poi in Champions si vedrà…

Quando la squadra di Gasperini si è svegliata, l’Inter se ne era già andata, in assoluta sintonia con la colonna sonora “la capolista se ne va”. Con Pavard e Darmian assieme, la squadra appare più intelligente per governare il centrodestra, proprio la zona dove Barella e Thuram fanno i fenomeni.

L’impressione è che la principessa dell’Europa League sia un po’ meno bella, senza Koopmeiners, Scamacca e Lookman.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui