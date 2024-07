AFP via Getty Images

La Premier bussa per Tomori: la posizione del Milan

un' ora fa



Tuttosport ha chiarito i movimenti del Milan in questa sessione estiva di calciomercato, ricordando come il West Ham abbia provato a riportare in Premier League il difensore centrale rossonero Fikayo Tomori. Il club londinese ha sondato il terreno con la dirigenza meneghina, provando a capire se ci sono margini per intavolare una trattativa.



La posizione del board rossonero, tuttavia, è chiara: Tomori non rientra tra i calciatori cedibili in questa finestra estiva di mercato. Anzi, il club di Via Aldo Rossi sta lavorando per rimpolpare il pacchetto dei difensori centrali (con Pavlovic del Salisburgo che rimane l’obiettivo numero uno per la retroguardia) e non sente la necessità di sfoltire le pedine a disposizione di Fonseca, tranne in caso di clamorosa offerta – come può accadere per Malick Thiaw, in orbita Newcastle -.