Man of the Match.è stato il migliore in campo nella partita più importante del Siviglia: doppietta in finale contro l'Inter, e meno male che non doveva giocare.: tre reti, quella della vittoria in semifinale contro il Manchester United e le due ieri che hanno mandato ko Antonio Conte.. Due gol, due colpi di testa. L'intuizione di chi ci aveva visto lungo: "So come gioca Navas sulla fascia, cerca sempre di superare il difensore per crossare velocemente" aveva detto dopo la rete con lo United. Copia e incolla qualche giorno dopo: cross di Jesus e testa di Luuk. Anzi, Luukinho come lo chiamano fin da bambino. Brasiliano mancato, olandese nato in Svizzera, ad Aigle, città industriale che dal 1990 è sede dell'Unione europea di ciclismo.- De Jong è un attaccante che i gol li ha sempre fatti: 28 l'anno scorso con il Psv, più di 100 in cinque anni. Prima punta di movimento, può giocare anche esterno in un attacco a tre o dietro un attaccante nel 4-2-3-1. Segna e fa assist, quasi 80 da inizio carriera. Mica male per un attaccante.. In Europa ma anche in Liga, dove ha portato 6 punti al Siviglia, tra i quali anche i tre conquistati nella vittoria del derby con il Betis. Cerchi "De Jong" su Google e il primo risultato che esce è Frankie, centrocampista del Barcellona. Parentela? Nessuna, solo un caso di omonimia.- Figlio di due pallavolisti professionisti, il fratello (maggiore, un anno e mezzo di differenza) di Luuk si chiama Siem ed è un centrocampista del Cincinnati, in MLS. Talmente simili che da piccoli li scambiavano per gemelli. Idee chiare fin da subito per i fratelli De Jong, che hanno sempre preferito il calcio alla pallavolo, nonostante l'influenza di mamma Loekie e papà George.- Fuori dal campo passa ore intere a giocare alla Play. Fifa? Anche, ma Luuk è un nostalgico: tra i giochi preferiti c'è il vecchio Super Mario. E' talmente appassionato della consolle che Play Station gli ha fatto avere un joystick personalizzato d'oro. Come l'Europa League, che ieri ha alzato al cielo per la prima volta nella sua carriera. Tre, invece, i campionati olandesi vinti con il Psv nel quale c'era anche il napoletano Lozano.Ha floppato al Borussia Monchengladbach e al Newcastle prima di tornare in Olanda e firmare in estate col Siviglia, che ha preferito a due proposte arrivate dal Messico. De Jong si è preso la sua rivincita regalando l'Europa League al Siviglia, e quelle critiche di inizio stagione sono diventati applausi.