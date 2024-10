Yildiz, Inter-Juventus è la partita che consegna un campione alla Juventus

Sono sempre le grandi partite, e i grandi stadi, a determinare i grandi giocatori. Non c'è altra strada. E non ce ne sarà mai un'altra neanche per, un classe 2005 che entra, sbaraglia la concorrenza, e in un anno e mezzo si prende la maglia numero 10 della Juve e una notte da ricordare per sempre. A prescindere da come andrà la sua carriera.Perché questa è la, che più di tutte necessita di un risolutore negli ultimi metri.

E' stato il grande escluso dell'undici iniziale - non era partito dal 1' soltanto con il Cagliari, 20 giorni fa - ed è diventato ugualmente l'uomo copertina,. Una doppietta così pesante da cancellare in un istante tutto ciò che gli era piovuto in queste pazze settimane. E cioè: ragazzino acerbo, usurpatore del Dieci, "giocatorino".E Kenan, che non aveva mai segnato fino a questo momento in campionato, regalandosi appena una notte felice col PSV, è subentrato nell'attimo più complicato della stagione dei suoi compagni, sollevandoli da un destino sembrato per larghissimi tratti inevitabile. E' una storia da eroe: ha messo tutti in salvo da una settimana di profondissime critiche.

"A volte lo dimentichiamo, ma Yildiz ha appena 19 anni".Ma il merito di Kenan è sempre stato questo, sin dal suo approdo in prima squadra: guardandolo giocare, ci si allontana subito dai facili alibi, dalla sensazione che in fondo - così com'è - si tratti soltanto di un ragazzo alle prime armi, alle prime partite, all'inizio di un'esperienza che lo porterà lontano.. E brilla a San Siro, dove le luci hanno una forza differente. Dove le consacrazioni non sono mai e poi mai banali.