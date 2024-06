La Roma pensa a Frattesi: la percentuale sulla futura rivendita e il piano dell'Inter

Getty Images

Decisivo contro la Bosnia, bomber azzurro di Spalletti.Un risultato ottenuto in nove partite, tre da titolare, per un totale di 822 minuti giocati. Numeri convincenti, per un giocatore che Spalletti vede da trequartista o da mezzala di inserimento,che ha più qualità, ma minore capacità di inserimento.Frattesi crede nell'Europeo, vuole centrare un altro grande successo, in un 2024 che gli ha regalato la gioia dello Scudetto. Un titolo, il primo importante della sua carriera, che porta la sua firma con 8 reti segnate (alcune decisive, contro Verona e Udinese) in 42 partite.

Per Inzaghi Frattesi è importante,. Il centrocampo dell'Inter è costruito con un regista (Calhanoglu) e una mezzala molto tecnica (Mkhitaryan o Zielinski), anche il prossimo anno l'ex Sassuolo, che ha il contratto in scadenza nel 2028, sarà considerato un backup dell'ex Cagliari, nonostante abbia dimostrato di poterci convivere (anche in Nazionale). Uno scenario che a oggi non infastidisce il numero 7 azzurro,

Scenario al momento poco probabile, considerando anche i costi. Marotta lo ha acquistato dal Sassuolo nell'estate 2023 investendo oltre 30 milioni di euro:. Solo un'offerta da 50 milioni di euro potrebbe cambiare i piani.Per De Rossi è una prima scelta, per la Roma sarebbe un colpo anche in prospettiva. Che potrebbe arrivare con uno 'scontro'.Nel 2017, infatti, la Roma ha ceduto il centrocampista al Sassuolo per 5 milioniLa scorsa estate il Sassuolo lo ha ceduto in prestito con obbligo di riscatto all’Inter per trenta. La cessione diventa definitiva solo nella gestione successiva. Quindi la Roma ha diritto ad incassare una decina di milioni il prossimo mese.che oggi non sono vitali per il bilancio come un anno fa visti i ricavi in aumento e il vincolo Uefa praticamente decaduto.