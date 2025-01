La Roma vuole riscattare Saelemaekers: il Milan rimanda il discorso a giugno

Un'altra prova da protagonista.. Un affare complesso, visto che il Milan (che detiene il suo cartellino) sta osservando da vicino la crescita del classe ‘99, in attesa che la sua valutazione continui a incrementare. Un potere contrattuale non indifferente, rinforzato anche dall’inserimento nel suo accordo con i rossoneri dell’opzione di rinnovo sino al 30 giugno 2027.Dunque, visto anche che il belga è sbarcato a Romacon Tammy Abraham, il club guidato dai Friedkin dovrà ridiscutere i termini dell’operazione per poter rinnovare la permanenza dell'ex Anderlecht. Il Milan, dal canto suo, potrà ridisegnare i contorni dell’accordo, ma con questa versione di Saelemaekers per i giallorossi c'è il rischio che il prezzo possa salire.

C'è poi da capire chi sarà l'allenatore del Milan per la stagione 2025-26, se ci sarà ancora Conceicao al timone o se arriverà un nuovo volto.prima di prendere ogni tipo di decisione.