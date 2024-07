La rosa del Milan 2024-25: chi è rimasto, chi è rientrato dal prestito, chi è andato via

La stagione 2024-25 parte ufficialmente lunedì 1 luglio 2024 e tutti i club iniziano a fare i conti con i giocatori che, per un motivo o per l'altro iniziano l'annata con la loro maglia addosso. Chi ha lasciato la squadra al 30 giugno 2024? Chi sono i nuovi calciatori tesserati? Chi è rientrato dai prestiti e oggi torna a far parte del club?L'allenatore portoghese è stato scelto per prendere il posto di Stefano Pioli, che ha salutato i rossoneri al termine dell'ultima stagione, chiusa con il secondo posto in classifica alle spalle dell'Interche possa prendere il posto di Olivier Giroud, in scadenza e diventato ufficialmente nelle scorse settimana la nuova punta del Los Angeles FC, club di Major League Soccer.

Come anticipato dall'amministratore delegato Giorgio Furlani, in questa finestra di mercato estivaDifficile pensare alla rivoluzione vissuta nel 2023, quando arrivarono Loftus-Cheek, Okafor, Musah, Reijnders e Jovic. Fonseca, che torna in Italia dopo l'esperienza alla Roma dovrà valutare chi è tornato dal prestito, come Origi e Pellegrino, ma per alcuni il futuro sembra essere già scritto. Al momento il Milan non intende cedere i suoi big, solo un'offerta fuori mercato potrebbe cambiare gli scenari.