GETTY

A quattro anni dall'ultima partecipazione della stagione 2020/21, la Sambenedettese torna in Serie C. Con la vittoria per 2-1 sul campo del Teramo - doppietta di Guadalupi - i marchigiani hanno allungato a +10 proprio sugli abruzzessi, secondi in classifica. A tre giornate dalla fine, quindi, è arrivata l'aritmetica della promozione per i rossoblù.

LA CLASSIFICA - La formazione di Ottavio Palladini ha dominato il Girone F, ottenendo 69 punti in 31 partite: frutto di 20 vittorie, 9 pareggi e solo 2 sconfitte. Ben 58 i goal fatti e 18 quelli subiti per il ritorno in Serie C.