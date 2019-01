A meno di 48 ore dalla fine del calciomercato, in casaè scoppiato il caso. La vicenda è ormai nota: da tempo i blucerchiati discutevano della probabile partenza del giocatore, che il club genovese voleva cedere soltanto in prestito e possibilmente in Italia, in modo tale da poter monitorare la sua crescita con attenzione. Anche perchè il Doria riponeva grandi speranze sul calciatore.Kownacki però ha rifiutato ogni possibile soluzione: il centravanti polacco vuole a tutti i costi il Fortuna Dusseldorf, e ciò potrebbe portare ad una sorta di 'braccio di ferro' con la dirigenza di Corte Lambruschini. Come se ciò non bastasse, nelle ultime ore a Genova sono rimbalzate dalla Polonia delle dichiarazioni molto forti attribuite al calciatore . Frasi che ovviamente hanno irritato la Samp.Proprio a causa dell'intervista la dirigenza doriana starebbe valutando alcunenei confronti di Kownacki, reo di aver violato il regolamento interno che ogni società di Serie A stabilisce con i giocatori prima dell'inizio della stagione. Secondo Sampnews24.com non è ancora chiaro quali saranno i provvedimenti che adotterà la Sampdoria, anche se la casistica in questi casi è molto ampia. Si va dalle semplici multe a, come ad esempio l'esclusione da una o più partite, sino ad arrivare alla decisione di mettere fuori rosa il colpevole. La strada blucerchiata non è ancora nota, quel che è certo è che il caso Kownacki ha creato una situazione complessa da gestire, e di cui probabilmente il Doria avrebbe fatto volentieri a meno.