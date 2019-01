Dichiarazioni che faranno sicuramente discutere, e che sono destinate a sollevare un vero e proprio polverone quelle rilasciate dall'attaccante della Sampdoria Dawid Kownacki. Da tempo il centravanti blucerchiato è al centro di numerose voci di mercato, e un suo trasferimento veniva dato praticamente per certo anche se in pochi si immaginavano un malessere così profondo da parte del giocatore.



"Sono stufo, ne ho abbastanza del comportamento della Sampdoria. Sono arrabbiato perché il tempo passa ed io non so ancora quale sarà il mio futuro. Non voglio restare, voglio andarmene. E non voglio tornare, voglio chiudere questo capitolo una volta per tutte" ha detto il calciatore al portale polacco sport.se.pl: "L’anno scorso ho fatto abbastanza bene, quest’anno la situazione è cambiata e nessuno mi ha detto il motivo. Il Fortuna Dusseldorf è pronto a fare uno sforzo economico importante per me, non voglio restare in panchina per i prossimi sei mesi. I tedeschi hanno offerto 12 milioni di euro, ma la Sampdoria voleva mezzo milione di euro per il prestito. Eravamo d’accordo, poi torno all’allenamento e mi dicono che invece vogliono tenermi in Italia per controllarmi. Non voglio, voglio andarmene per sempre" riporta Sampnews24.com. Kownacki però rincara anche la dose: "Dopo la prima stagione ero ottimista. La Serie A era qualcosa di nuovo per me, sapevo che ci volesse un po’ di tempo per ambientarsi. Cinque gol in Serie A, tre in Coppa Italia. È stata una stagione molto positiva. Poi sono andato al Mondiale e quando ho fatto ritorno a Genova la situazione è peggiorata. Non capisco perché, nessuno mi ha spiegato nulla. Quanto spazio ho avuto in questa stagione? Niente! Onestamente non lo immaginavo". Il giocatore rivela anche un retroscena di mercato che coinvolge il compagno Caprari:" Il 6 gennaio la Sampdoria mi ha riferito le proposte, era tutto definito ma si è fatto male Caprari. Ero il quarto attaccante, poi il quinto per l’arrivo di Gabbiadini. Il quinto! Dovrei aspettare che si facciano male altri due attaccanti per poter avere qualche possibilità. Non voglio assolutamente questo - conclude - ma che sia una competizione salutare che mi permetta di emergere in allenamento. Non sono peggiore di loro".