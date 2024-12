AFP via Getty Images

Lorenzoè tornato a sorridere. Dopo tre panchine di fila contro Tottenham, Atalanta e Lecce contro il Braga è finalmente ritornato ‘Magnifico’. Sta cercando di mettersi alle spalle un periodo complicato e Ranieri lo ha elogiato: “Tornerà il Pellegrini che amiamo. Deve riavere fiducia, ma avevo già detto che mi sembrava più sereno”. In Europa League ha trovato la prima rete stagionale, colpito due traverse (una in fuorigioco) e ha sfiorato anche in altre occasioni la gioia personale. La scena più bella della serata è l’abbraccio con Claudiodopo la rete che ha sbloccato la gara. “Mi fido di lui”, ha detto a fine partita.

– Lorenzoha voluto mettere i puntini sulle i parlando anche delle voci che in questi giorni si sono rincorse su un suo possibile addio. Ha il contratto in scadenza nel 2026 ma non vuole sentire parlare di addio: “Al di là delle stupidaggini che rimangono tali che per me contano poco, io penso al bene dellae se il bene della Roma è che io stia qui io starò qui". In estate si era affacciato qualche club arabo ma lui ha rifiutato. A gennaio resta nonostante un timido interesse del Galatasaray. Pellegrini pensa solo alla Roma a riconquistare il legame con i tifosi.

– L’Olimpico per la prima volta dopo diversi mesi non ha accoltocon dei sonori fischi. Solo appalusi per lui sia alla lettura delle formazioni che al momento dell’uscita dal campo. Recuperare il rapporto con i tifosi è fondamentale e Lorenzo questo lo sa. Ha accettato con silenzio le panchine ma ora vuole essere protagonista. Dopo l’esonero di De Rossi è finito nell’occhio del ciclone per colpe non sue. Infatti – come ha dichiarato– è stato il primo a cercare di far cambiare idea alla società.