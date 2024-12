Roma, Ghisolfi: "Miglioriamo la squadra a gennaio. Prossimo allenatore al più presto. Soulé e Pellegrini..."

, direttore sportivo della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio della sfida tra i giallorossi e il Braga, gara valida per la sesta giornata della fase campionato di Europa League."È importante cambiare, abbiamo tre partite in una settimana. Sono giocatori importanti per la squadra e per il club, hanno bisogno di fiducia e di giocare. Dovbyk era malato, Dybala ha fatto bene nell'ultima partita da attaccante. Penso che sia interessante vedere la qualità e la velocità nei terzini, la base dietro è la stessa"."Sì, con Ranieri e con il proprietario (Friedkin, ndr) stiamo lavorando su due cose: sul mercato di gennaio per migliorare la squadra e sul prossimo allenatore. Prima avremo il nuovo allenatore, meglio sarà. L'identità è importante"."Penso che il mercato di gennaio sia legato alla scelta del prossimo allenatore, al più presto sarà il migliore. Italiano o straniero? Non lo so, ma l'identità è importante".