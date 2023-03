Nelle partite del Cittadella c'è un ragazzo che sta rubando l'occhio a tutti gli osservatori, capello lungo e la 10 sulle spalle. Il numero dei fantasisti.(foto As Cittadella). Brividi. A 22 voleva lasciare il calcio dopo un periodo difficile alla Salernitana, oggi è un intoccabile del Citta col quale da inizio stagione ha saltato una sola partita per squalifica: otto gol, un assist e il suo nome già inserito nel database di qualche club di Serie A per l'estate.- Dopo due stagioni da titolare in Serie B il ragazzo è pronto per il salto, piace a Bologna, Sampdoria e Monza e non è escluso che se dovesse continuare su questo livello possano farsi avanti anche altre squadre.prendendo la strada giusta di frontea un bivio: 'O reagisci o molli tutto' aveva scritto su Instagram. Lui si è rimboccato le maniche per risalire. E oggi punta alla Serie A.