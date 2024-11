La Serie A, un Paese per vecchi: Pedro e tutti i giocatori rinati nel nostro campionato

Zlatan Ibrahimovic

Il discorso per Ibra è per certi versi simile e per altri diverso, basta moltiplicarlo per n volte, considerata la portata del giocatore. Il Milan lo aveva lasciato - per meri bisogni economici, insieme a Thiago Silva - nel 2012 con direzione comune: Psg. Diventato una bandiera del club, era passato nel 2016 al Manchester United in quello che avrebbe dovuto essere il suo ultimo club europeo. Si era infatti deciso a chiudere la carriera nella Mls, ai Los Angeles Galaxy. Qui gioca e incanta per più di un anno, prima che il vecchio amore milanista gli faccia fare la strada all'inverso. Torna nel 2020, anzi il 27 dicembre 2019, firmando un contratto di sei mesi. Giocherà altri tre anni: altro che ex giocatore, Ibra è fondamentale nella ricostruzione del Milan, in campo e fuori. E si capisce subito quale sarà l'andazzo: alla sua seconda presenza, a Cagliari, torna subito al gol, come se il tempo non fosse mai passato. Il Milan pian piano si rialza: chiude l’anno al sesto posto grazie agli 11 gol in 20 gare dello svedese. Resta, non può far altro. L’inizio del campionato successivo gli dà ragione: segna 10 reti nelle prime 6 presenze stagionali in campionato e rinnova ancora per un anno. Nonostante diversi infortuni, segna 15 volte nelle 19 in cui scende in campo e riporta il Milan in Champions League. L’aria è matura, lo Scudetto diventa alla portata. Mentre spazza via un numero considerevole di record di longevità, diventa sempre più uomo squadra, alternandosi con Giroud in un Milan che vola fino a regalargli il suo secondo tricolore in rossonero. Lo firma con 8 reti in 27 partite. Tre giorni dopo la vittoria del campionato si opera al crociato e resta ai box per mesi. Ma non molla ancora e rinnova per un’ultima stagione nella quale segna una rete nei 143 minuti giocati. È tempo di dire basta con la consapevolezza di aver invertito il corso della storia milanista, un’altra volta.