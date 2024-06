La Serie C è sempre più terra di U23: dopo Juve e Atalanta arriva il Milan, come cambierà il campionato?

Getty Images

La nuova Serie C sarà terra di conquista per giovani promesse e grandi club? In parte sì, perché con la bocciatura dell'Ancona a opera della Covisoc (problemi con i pagamenti degli stipendi). I rossoneri si aggiungono a Juve Next Gen, ormai veterana, e Atalanta U23, che ha debuttato un anno fa. Un banco di prova importante per i talenti delle big di Serie A e unintermedio tra il calcio giovanile e quello professionistico, spesso complicato da affrontare per i ragazzi. Tutto positivo, quindi?

Non tutti hanno accolto e stanno accogliendo con favore questo percorso 'evolutivo' intrapreso dal sistema. Per quale ragione? Molti tifosi ritengono che l'arrivo in massa delle seconde squadre- alcune delle quali vantano un numero considerevole di tifosi - che hanno sempre trovato nella Serie C il loro ambiente naturale.. La Serie C, infatti, rappresenta l'anello di congiunzione tra dilettanti e professionisti e permette al calcio di alto livello di raggiungere ogni angolo del paese. Il timore di molti tifosi, quindi,Prima di tutto perché, almeno sulla carta, può essere un'arma in più per il lancio di giovani talenti italiani, che in passato erano spesso costretti aprima di affermarsi. Questo passaggio intermedio, ma pur sempre interno, invece ha già dato i propri frutti:. Non solo, perché la presenza di club dal blasone internazionale può portare anche maggiore interesse da parte delle televisioni.

In concreto come cambierà il campionato? Prima di tutto bisognerà capire la redistribuzione delle squadre nei tre gironi. Quest'anno l'Atalanta ha giocato nel Girone A, con la Juve 'costretta' a trasferirsi nel B, ma con l'arrivo del Milan è sempre più probabile che si vada verso l'opzioneper lo smistamento delle tre squadre. E per quanto riguarda il livello tecnico?, giocandosela alla pari anche con le squadre più forti. Insomma, non c'è da temere un abbassamento del tasso tecnico. L'unico aspetto che preoccupa è proprio quello della '' delle piazze minori, che rischiano di avere un ruolo sempre più marginale anche in quello che un tempo era considerato il 'loro' campionato.