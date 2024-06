AFP via Getty Images

Pippo Costa e la maledizione delle finali playoff di Serie C: ne ha perse due di fila con due squadre diverse

38 minuti fa



Filippo Costa, esterno sinistro classe 1995 che qualcuno ricorderà in Serie A con la maglia della SPAL dal 2017 al 2019, non sarà facile da consolare: ha infatti perso la seconda finale playoff di Serie C negli ultimi due anni.



Prima nel 2022/23 con la maglia del Foggia, sconfitto a sorpresa dal Lecco sia all'andata (1-2) sia al ritorno (3-1); poi nel 2023/24, ancora da favorito sulla carta, con il Vicenza che si è dovuto arrendere alla Carrarese nel doppio confronto, 0-0 al Menti e 1-0 per i toscani allo Stadio dei Marmi. Si dice che non c'è due senza tre, ma Costa tra tutti spererà certo che il detto non sia legge...