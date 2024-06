La Serie C NOW si rifà il volto: ecco il nuovo logo dal 2024/25

GETTY

Non è ancora finita la stagione 2023/24 ma. Il nostro terzo campionato ha infatti un nuovo volto grazie a un, svelato oggi dal presidente Matteoe dal vicepresidente Gianfrancoa Milano, durante l’eventoLa nuova brand identity della Serie C NOW è stata pensata per- in un unico logo - ladella Lega con larichiesta dalle sfide del futuro. Il nuovo marchio nasce dall’incontro di: una aggraziata che rappresenta la grande tradizione del campionato, e una più lineare a evidenziare l’innovazione. La scelta dei colori nasce, infine, dalla volontà di acquisirema in linea con le nuove tendenze internazionali in tema di design, tonalità e creatività.

All'evento era presente il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e tutti i vertici del calcio italiano e mondiale. Tante le stelle che hanno presenziato e tutte con un passato in Serie C: dadai grandi arbitri internazionaliad ArrigoLucianoin collegamento da Coverciano.Queste le parole del presidente: “Sono fiero di presentare il nuovo logo della Serie C NOW, un’opera di design che non poteva avere migliore palcoscenico della Triennale di Milano, luogo rappresentativo della cultura italiana e del bello. La presenza di molti club di C rafforza il senso di fierezza di un movimento che è la base del calcio italiano e la forza di un campionato glorioso e storico, da cui sono partiti giovani talenti diventati campioni del mondo”. Ha parlato anche il vicepresidente vicario della Lega Pro, Gianfranco: “Sono molto contento di aver intrapreso questo cammino insieme al presidente Marani. Abbiamo deciso di puntare forte sui giovani, sugli impianti sportivi e sull’innovazione con riforme e investimenti. Il nuovo logo va proprio in questa direzione: è un simbolo di novità e modernità, rivolto anche ai giovani”.