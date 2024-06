Playoff Serie C, Vicenza e Carrarese ribaltano i pronostici: tutto quello che c'è da sapere sulla finale che vale la B

. E lo faranno dopo aver eliminato quelle che, almeno sulla carta, erano insieme al Padova le squadre favorite per la vittoria finale. Il Vicenza, più della Carrarese, partiva comunque con l'idea di provare a giocarsi il tutto per tutto per vincere i playoff e tornare in B, mentre i toscani hanno dato continuità a quanto di buono fatto in stagione, confermando un ottimo momento di forma e sorprendendo tutti, che fin dall'inizio della stagione era partito con il chiaro obiettivo di giocarsela con tutte. A maggior ragione dopo aver eliminato, che partiva con il favore del pronostico all'alba dei playoff. Gli uomini di Stefano Vecchi, vecchia conoscenza dell'Inter, dovranno però vedersela con un avversarioda affrontare: intenso, determinato e animato da un entusiasmo difficile da contenere.: non si può parlare di sorpresa, perché già durante l'ultimo mese di stagione regolare era chiaro che i toscani avevano trovato una certa alchimia, ma l'eliminazione del Benevento suona come un'attestazione importante per una squadra che non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo della vittima sacrificale.

Quella tra Vicenza e Carrarese sarà, quindi, una doppia sfida tutta vivere, con due squadre che si affronteranno a viso aperto e con convinzione. Entrambe arrivano all'atto decisivoe già durante l'analisi delle semifinali, entrambe erano state indicate come le due squadre più in forma del momento - a dispetto di un livello tecnico forse leggermente inferiore a quello delle rispettive avversarie. Come sempre, quindi, a fare la differenza è stata proprio la determinazione, al di là degli indiscutibili meriti tecnici. Tutto pronto per la finale quindi, che si giocherà come di consueto su doppia sfida: