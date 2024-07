Getty Images

Lasi gode la vittoria degli Europei arrivata ieri ai danni dell'Inghilterra, grazie al 2-1 firmato dalle reti di Nico Williams e Oyarzabal che ha regalato ai ragazzi di Luis De La Fuente il(3 Europei e 1 Mondiale). Oggi, di conseguenza, è tempo diLa Roja sfila tra le strade di Madrid in mezzo alla folla sul canonicoche in una celebrazione di questa portata non può mancare. Magliette per festeggiare il 4° Europeo della storia della Spagna, selfie, canti e tanto entusiasmo: una marea rossa accompagna il bus dei "Campeones" attraverso la città.