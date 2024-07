Mourinho celebra la Spagna e se stesso: "Complimenti a Morata, Nacho e all'allenatore che li ha lanciati" FOTO

Getty Images

non perde occasione per far parlare di sé. L'allenatore da tempo ormai ex-Inter ed ex-Roma nel celebrare la vittoria della Spagna, ovviamente, l'attuale allenatore del Fenerbahce ha voluto pubblicare sui social network e in particolare sul proprio profilo instagram un posto con due foto in cui abbraccia un giovanissimo Alvaroe un altrettanto giovaneFernandes ai tempi della sua permanenza sulla panchina del Real Madrid.

Insieme alle foto dei due vincitori con la Spagna dell'Europeo, lo Special One ha aggiunto la frase: "Il capitano e vincitore della Champions League 2024 Nacho Fernandez, il capitano e Campione d'Europa Alvaro Morata.(faccine che ridono). Lo stesso allenatore che non ha capito che Dani Carvajal era un altro a quel livello (faccine arrabbiate). Tanti complimenti a Mister De La Fuente per lo splendido lavoro. La migliore squadra ha vinto!"