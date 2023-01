Sulla prima pagina de L'Equipe in edicola ieri c'erano i sorrisoni del Lens, unica squadra capace di vincere contro il Psg. Thierry Henry ha parlato di un' "atmosfera contagiosa" nello spogliatoio, l'allenatore Haise gioca un calcio moderno, tiene tutti concentrati con sedute di yoga durante la stagione ed è a soli quattro punti dal primo posto in Ligue 1. Tra le sorprese della squadra c'è Lois Openda, attaccante classe 2000 che ha fatto gol e assist col Psg: prima ha infilato Donnarumma dopo aver messo a sedere Marquinnhos, poi con un colpo di tacco ha smarcato Claude-Maurice per la rete che ha chiuso la gara. 8 centri stagionali in 17 partite, una media di quasi un gol ogni due gare.

, l'ha studiato negli ultimi due in prestito al Vitesse e prima ancora al Bruges.: "E' un talento, vedrete". Dopo qualche mese il prezzo è già aumentato, l'allenatore non ci rinuncia mai e il Lens si sfrega le mani pensando a una plusvalenza., braccio destro di Maldini al quale ha già parlato del ragazzo.. In Francia sono convinti che se il Milan volesse fare un tentativo serviranno almeno 20 milioni di euro, il Lens non vuole scendere sotto questa richiesta.- Zero minuti nell'ultimo Mondiale in Qatar con la maglia del Belgio, il ct Martinez ha fatto altre scelte ma a fine torneo l'attaccante è stato protagonista di un episodio: secondo la stampa belga, infatti,(Meunier, Witsel, Doku, e l'ex Bologna Theate gli altri). Oggi Openda ha già voltato pagina, segna con il Lens e sogna il primo posto in campionato. Per continuare a stupire.