La Svezia celebra Ibrahimovic dopo il ritiro: "Giovani, osate! Sono la prova vivente che nulla è impossibile"

GETTY

Da un anno Zlatannon è più un calciatore in attività. Dodici mesi fa, lo svedese diceva addio ale al calcio giocato. In precedenza aveva detto stop anche alla sua carriera in, costellata daOggi, in occasione dell'amichevole dellacontro laalla Friends Arena,L'attuale consigliere di, presidente del Milan, ha ricevuto gli applausi del pubblico, preso il microfono e ringraziato, a modo suo, i connazionali che l'hanno festeggiato come il miglior giocatore che abbia mai vestito quella maglia.anche in campo.. Se non avete la forza di sognare in grande, appoggiatevi al mio percorso e prendetene forza., non importa da dove vieni", ha detto.

Alla cerimonia erano presentie un palazzetto gremito che ha visto Ibra sollevare al cielo una maglia della nazionale incorniciata con sul retro il numero 122 (il numero di partite internazionali giocate). Non potevano mancare anche i membri della famiglia Ibrahimovic:Il tutto sotto lo sguardo della famiglia reale con lache hanno assistito all'evento insieme ai figli Estelle e Oscar (con maglia del Milan griffata "Ibrahimovic").