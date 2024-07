La svolta improvvisa della Roma: si investe sui giovani e addio agli inutili prestiti, ma ancora non basta

Come da tradizione nelle recenti estati romaniste, arriva un momento in cuiStavolta i tifosi non stanno scrollando i telefoni per seguirema pendono dalle labbra dei cronisti di calciomercato per leggere di trattative milionarie concluse. Oggi è sbarcato il promettente terzino svedese, lunedì potrebbe essere il giorno di un talento che si è mostrato già pronto per incidere in Serie A comee presto, chissà, sarà la volta del gigante ucraino. Da strappare nientedimeno che all’Atletico Madrid.

È la ricchezza delle operazioni a mostrare una nuova forza della società. Dopo(forse un po’ troppi), eccone, bonus inclusi,se basteranno,Fanno quasicome ai tempi della prima campagna acquisti della gestione Friedkin.Segnali di forza che arrivano nella settimana in cui la Roma ha mostrato al sindaco (e al mondo) il disegno del nuovo stadio da costruire a Pietralata. Non può essere casuale che la svolta edizione estate 2024 segua un annuncio ancor più importante per il futuro giallorosso:Rassicurazioni di facciata a parte, si stava paventando il rischio che l’impegno e il denaro dei texani si spostassero sul club inglese. E a quel punto sarebbe diventato davvero complesso gestire il precario equilibrio emotivo che ogni proprietà si trova ad affrontare nella Capitale.

A forza di studiare profili al computer, ragionare con l’attivissimo (anche al telefono) De Rossi sulle caratteristiche necessarie per migliorare la squadra, e inserirsi in svariate trattative di mercatoChe mostra una filosofia opposta a quanto fatto nell’era mourinhana: adesso i Friedkin spendono per comprare giocatori, preferibilmente giovani e dall’ingaggio sostenibile. Basta prestiti di un anno, basta investimenti da instant team, il club sta finalmente mostrando un’idea di squadra futuribile, da costruire e modellare sul campo, anche dandosi il giusto tempo per farlo.

Tutto questo peròPerché Soulè è un acquisto giusto, però resta l’interrogativo sulla sua possibile convivenza tattica in campo con l’amico Dybala. Volendo si potrebbe migliorare anche il centrocampo, aggiungendo un po’ di muscoli che non guastano, ma per i ritocchi finali c’è tempo e intanto