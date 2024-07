AZ Alkmaar-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

pensa al suo futuro, forse in bianconero o forse no, ritrovando il suo passato. Domani, sabato alle ore 15, il tuttocampista olandese trascinerà ancora una volta l'Atalanta nel primo test internazionale stagione: contro la sua ex squadra AZ Alkmaar, in Olanda. Si tratta della prima vera amichevole per la squadra di Gasperini dopo le partitelle in famiglia delle settimane appena trascorse. Oggi pomeriggio la squadra decollerà per Alkmaar:Partita: AZ Alkmaar-Atalanta

Data: sabato 27 luglio 2024Orario: 15:00Canale TV: DaznStreaming: Dazn-La sfida amichevole tra Atalanta e Az Alkmaar sarà trasmessala piattaforma a pagamento metterà a disposizione dei suoi abbonati le immagini della gara sul sito ufficiale e sulla App. L'appuntamento è per sabato 27 luglio alle 15 con il calcio d'inizio della partita.

- L'Atalanta arriva alla partita dopo un paio di settimane di un ritiro diverso dal solito: i giocatori si stanno allenando a porte chiuse sul solito campo di Zingonia, liberi di lasciare la struttura per cena e pernottamento, ridandosi appuntamento al mattino presto per la colazione. Nelle prime due uscite in famiglia a segnare sono stati i giovani (Siren Diao, Michieletto) o chi non ti aspetti (l'esterno Bakker). Sono 24 i calciatori dell'Atalanta convocati da mister Gian Piero Gasperini per il test amichevole di domani pomeriggio contro l'AZ Alkmaar. Nella lista non c’è il nome del nuovo acquisto Nicolò Zaniolo che sta recuperando dopo la frattura al piede dello scorso maggio. Questo l'elenco completo: Bakker, Bonfanti, Carnesecchi, De Ketelaere, de Roon, Djimsiti, Giovane, Godfrey, Hateboer, Hien, Kolašinac, Koopmeiners, Lookman, Manzoni, Musso, Palestra, Pasalic, Rossi, Ruggeri, Scamacca, Sulemana, Toloi, Touré El Bilal, Zappacosta.

Ryan; Sugawara, Goes, Bazoer, Moeller Wolfe; Belic, Clasie, Mijnans; de Wit, van Bommel, Pavlidis. All. MartensCarnesecchi; Godfrey, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Sulemana, de Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini