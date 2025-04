La top 10 dei migliori colpi di Tare

In casatiene banco la questione legata al direttore sportivo, con il nome diche sta sempre di più prendendo quota in questi giorni. Il dirigente albanese sta scalando le gerarchie, tanto che nella giornata di oggi - a Roma - è andato in scena unè stato ds della società biancoceleste dal luglio 2008 al giugno 2023, in un’avventura durata 18 anni, comprese le stagioni da giocatore al termine della sua carriera) basa il suo metodo di lavoro su

Tra parametri zero e acquisti visionari, andiamo a scoprire quali sono i 10 migliori colpi della sua carriera da dirigente