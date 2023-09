Qual è l'11 migliore di tutti i tempi? Un gioco a cui ciclicamente si prestano tutti gli appassionati di calcio accendendo dibattiti eterni. I fan di Pelé e quelli di Maradona, la rivalità Messi-Ronaldo, gli amanti di Cruijff e Van Basten. Ma perché limitare agli esseri umani questa classifica? Perché non coinvolgere l'intelligenza artificiale?



E' quello che ha fatto BeIn Sports. La tv qatariota ha chiesto a ChatGpt di stilare la top 11 all time del pallone e i risultati sono destinati ad aprire un altro dibattito: restano fuori Gianluigi Buffon, Ronaldo il Fenomeno e altri mostri sacri come Cruijj e Puskas, ma c'è un italiano.



Nella nostra GALLERY trovate gli 11 giocatori scelti dall'intelligenza artificiale: siete d'accordo o pensate che manchino altri campioni?