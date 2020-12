Leggi attentamente, apri i video, scorri fino alla fine, tante sorprese e opportunità per TE se davvero ami il calcio e ne vuoi diventare un protagonista! Non sono richiesti titoli di studio particolari né ci sono limiti di età, ma solo tanta passione per il calcio!CONDIVIDI QUESTO EVENTOHai mai sognato di diventare un giornalista specializzato nel calcio? Il “nostro” sport è in grande espansione dal punto di vista mediatico e vi è sempre più richiesta di professionisti che siano preparati giornalisticamente nonché profondi conoscitori del calcio giovanile e professionistico.è rivolto a tutti coloro – non necessariamente pubblicisti e/o giornalisti – interessati ad essere informati sulle regole del giornalismo CALCISTICO scritto, online e televisivo.I docenti, capitanati da Gianluca Minchiotti, si metteranno davvero a disposizione dei partecipanti, giornalisti o aspiranti tali, dimostrando come realmente si dovrebbe:SCRIVERE un ARTICOLO SUL WEBFARE una TELECRONACA CALCISTICARACCONTARE la STORIA DEL CALCIOCONOSCERE IL DIRITTO CALCISTICOCOME INTERVISTARE I PROTAGONISTI DEL MONDO DEL CALCIOSimulazione di un conferenza stampa con un ospite a sorpresa, un grande protagonista del mondo del calcio!, nel corso del quale gli aspiranti giornalisti di CALCIO saranno impegnati con esercitazioni anche al di fuori delle ore di docenza online. Le esercitazioni saranno corrette e esaminate dai docenti.(lunedì 18 gennaio 2020 dalle ore 19 fino alle ore 21)Presentazione del corso, dei docenti e dei partecipantiCome si diventa giornalisti pubblicisti e/o professionistiStoria, origini e tecniche del giornalismo sportivo italiano degli alboriI regolamenti della FIGC e della FIFALetture e siti web consigliatiIncontro con l’agente dei calciatori Avv. Jean-Christophe CataliottiLa ricerca delle fonti per scrivere un articoloCome si scrive un articoloCome si promuovono i propri articoli (es. utilizzando twitter)Il giornalista GIANLUCA MINCHIOTTI spiegherà i segreti per scrivere un articolo a regola d’arte e racconterà la storia di calciomercato.comAssegnazione traccia per un articolo da fare a casaCome preparare la telecronaca di una partita di CALCIOCome fare la telecronaca di una partita di CALCIOGli errori da non commettereL’importanza della voce tecnicaSimulazione di un conferenza stampa con un ospite a sorpresa che sarà intervistato dagli aspiranti giornalisti(che saranno scelti attraverso una prova finale consistente nella redazione di un articolo sul calciomercato), che potrà essere onorato stando in redazione a Milano oppure lavorando in remoto (cioè, lavorando da casa). A tutti gli altri partecipanti sarà, invece, offerto uno stage di tre mesi con la redazione del blog di footballworkshop.it!Per prima cosa prenota il tuo posto compilando il modulo di iscrizione che trovi scorrendo verso il basso. Compilalo in ogni sua parte e spunta le tre caselle; infine, schiaccia invio. Riceverai una email di conferma della prenotazione del tuo posto. Per completare l’iscrizione dovrai inviare via mail a avvcataliotti@libero.it copia del bonifico effettuato le cui coordinate puoi trovarle nel modulo di iscrizione o comunque le riceverai via email. Se qualcosa non fosse chiaro chiama il 3495739373!Saranno inviate a tutti le istruzioni per il collegamento in video-conferenza (ti basterà accettare il nostro invito via mail)! Sarà sufficiente collegarsi con uno smartphone, un tablet o con un pc! Potrai interagire durante la videoconferenza con domande in tempo reale!Dura 5 settimane con un incontro a settimana, ogni lunedì (a partire da lun 18 gen fino a lun 15 feb compreso dalle ore 19 fino alle ore 21)Prezzo lancio: 200 euro (iva compresa) Clicca qui per iscriverti