L'ad del Genoa ammette: "Martinez è quasi dell'Inter, Gudmundsson..."

20 minuti fa



Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, parla del mercato rossoblù in uscita ai microfoni di Calcio e Finanza: "Martinez è ormai quasi un calciatore dell’Inter, poi ci sono altri giocatori che venderemo questa estate, ma per lo più non i titolari. Puntiamo ad avere un impatto positivo di 10-12 milioni riuscendo a investire, come abbiamo fatto con Vitinha, anche in previsione di qualche uscita".



Il dirigente del Genoa prosegue: "Gudmundsson? L’inchiesta su Gudmundsson non ha influenzato l’interesse dei club per lui. Si tratta di un processo non semplice anche se il calciatore si è sempre detto convinto della sua innocenza e noi gli crediamo. Dico che la sua situazione non è stata influenzata perché il mercato degli attaccanti non è ancora iniziato".