L’addio del ds del Foggia: “Il colpevole di questo tracollo sono solo io che ho costruito la squadra”

30 minuti fa



È bufera in casa Foggia. Dopo la sconfitta nel derby contro il Cerignola si dimette anche il direttore sportivo Domenico Roma: “Rimetto il mio mandato nelle mani del presidente. Il colpevole di questo tracollo sono solo io che ho costruito la squadra. Chiedo scusa alla tifoseria e alla città di Foggia. Non ci sono attenuanti, abbiamo perso l’ennesima partita e siamo scivolati in zona retrocessione. Giusto assumerci le responsabilità”.