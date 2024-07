L'agente di Osimhen sbotta: "Victor non è un pacco, è il capocannoniere dello Scudetto. Basta fake news!"

BREAKING: Osimhen’s agent Calenda denies loan move for Victor.



“I read about ‘fantasy exchanges’ with Victor… as if he was a package to be delivered quickly”.

“This package is the top scorer of the third Scudetto in the history of Napoli”.



“Respect and stop fake news!”. pic.twitter.com/NYbZVKf5v1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2024"

rimarrà al Napoli? Probabilmente no ma, col passare dei giorni, ogni tipo di certezza sembra scricchiolare.Il PSG, per il momento, non ha sferrato l'attacco che il Napoli probabilmente si aspettava e adesso l'attaccante nigeriano e il club azzurro non sembrano aver trovato la soluzione che accontenti tutti e che spalanchi le porte al trasferimento di Osimhen e successivamente all'arrivo del sostituto, probabilmente Romelu"Leggo di scambi fantasiosi con Victor - ha detto Calenda - Spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente. Questo pacco però è il capocannoniere del terzo Scudetto della storia del Napoli. Rispetto e stop con le fake news!!!"Manca soltanto un mese alla fine del calciomercato: cosa riserverà il futuro a Victor Osimhen?