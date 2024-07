Napoli, Osimhen resta senza squadra: il Psg non affonda, Conte inizia ad avere fretta

Già messi a segno dei colpi in difesa e sulla fascia, ma l'attenzione è sempre sul centravanti nigeriano. Lo scorso 23 dicembre De Laurentiis decideva di rinnovargli il contratto con un ingaggio da 11 milioni di euro a stagione con tanto di clausola rescissoria da 130 milioni, così da non correre il rischio di portarlo a scadenza nel 2025. L'idea era quella di venderlo quanto prima, peròe il calciatore ha preso parte a entrambi i ritiri, sia a Dimaro che Castel di Sangro.

C'è stato più di qualche contatto, con una bozza di accordo tra club e giocatore sulla base di 15 milioni a stagione. Anche chiacchierate tra i transalpini e il Napoli, però nessun'offerta ufficiale perché occorrerebbe prima trovare una sistemazione a Kolo Muani, liberare l'attacco dall'abbondanza in questo momento.- Non c'è solo il PSG sulle tracce di Osimhen. Dalla Premier League (campionato al quale ha sempre ambito l'ex Lille)Qui l'incastro con Lukaku, perché il Napoli ha nel belga il sostituto per l'attacco. L'idea è quella di mettere in piedi uno scambio con conguaglio importante a favore del Napoli:Trattativa che però non è ancora decollata, si attende soprattutto la volontà dei Blues.

Siamo quasi ai nastri di partenza della stagione con i primi impegni ufficiali, a partire dal 10 agosto quando ci sarà il test in Coppa Italia contro il Modena. Osimhen continua ad allenarsi quasi sempre a parte, non scende in campo per le amichevoli e tutti attendono si sblocchi qualcosa. Il neotecnico azzurro vuole lavorare con il centravanti, anche se, considerando i tempi, tra undici giorni dal primo minuto è probabile che giochi uno tra Simeone e Cheddira. Entrambi oggi si allenano regolarmente con i compagni