L'Ajax di Farioli non si ferma più: 3-2 al PSV Eindhoven, a segno gli ex Inter Klassen e Perisic

e, dopo il successo nel recupero del Klassiker contro il Feyenoord per 2-0,Alla “Johan Cruyff Arena”, i Lancierie si riaffacciano a -5 dalla vetta della classifica, con una partita ancora da recuperare.Un successo che rilancia prepotentemente le ambizioni dell'Ajax e che arriva nel segno di diversi “italiani”, oltre all'ex tecnico del Nizza. Conrimasto in panchina fino all'86°,– dopo il vantaggio ospite firmato da Luuk de Jong –, prima che Fitz-Jim e Godts realizzassero i gol della rimonta dell'Ajax.Da segnalare nel PSV Eindhoven anche la presenza da titolare di Rick Karsdorp, sempre più titolare nella formazione allenata da Peter Bosz; non hanno invece partecipato alla gara gli infortunati Sergino Dest (ex Milan), Hirving Lozano (ex Napoli) e l'ex Bologna Schouten.