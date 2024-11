Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Udinese-Juventus 0-0: Okoye; Giannetti, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Davis. All. Runjaic.: Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.: Rosario Abisso della sezione di Palermo

. I friulani arrivano da una clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2 in casa del Venezia, mentre i piemontesi, invece, hanno pareggiato 2-2 allo Stadium contro il Parma, con diverse critiche sulla fase difensiva e su Vlahovic. Motta deve assolutamente ottenere tre punti per non rischiare di perdere altro terreno nei confronti del Napoli capolista e dell'Inter, Runjaic ha invece iniziato benissimo, ma l'ultima sconfitta pesa molto a fini della classifica, vista l'occasione persa di staccare il Milan.

