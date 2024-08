Getty

L'Ajax di Farioli si ferma già: perde 2-1 col Nac Breda

un' ora fa

Brutto stop per l'Ajax. La nuova squadra di Francesco Farioli perde in casa del Nac Breda: 2-1 il risultato che impone all'italiano la prima sconfitta in Eredivisie. Nella prima giornata infatti i Lancieri erano riusciti a vincere di misura



Al 58' la prima rete dei padroni di casa con Garbett, al 63′ il pareggio di Hato, superato al 91′ dal gol della vittoria di Van den Bergh. In classifica il Psv è già a +3 sui rivali che però potranno contare sui rinforzi: in arrivo in prestito dalla Juve, Daniele Rugani.