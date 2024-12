La voglia di rimettersi in gioco lontano dall’Italia dopo oltre vent’anni trascorsi tra panchine di Serie A e sfide europee. Lo scorso settembre, Stefano Pioli ha accettato l’offerta dell’Al Nassr, club saudita che gli ha garantito un ingaggio di primissimo livello e un progetto ambizioso. Ora, a pochi mesi dal suo arrivo a Riad, il suo stadio – l’Al-Awwal Park – è pronto a ospitare la Supercoppa Italiana, evento in cui sfileranno Inter, Atalanta, Juventus e Milan per contendersi il trofeo.



COME STA ANDANDO - La stagione dell’Al Nassr, attualmente, racconta di un quarto posto in campionato con 25 punti all’attivo, undici in meno rispetto all’Al Ittihad, capolista con un ruolino di marcia impressionante: dodici vittorie e una sola sconfitta. Pioli è arrivato a metà settembre, subentrando al precedente tecnico Luis Castro, e in questi mesi ha raccolto una media di due punti a partita, frutto di sei vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Gli ultimi due ko risalgono a prima della sosta di dicembre per la Gulf Cup, contro l’Al Qadisiya e proprio contro l’Al Ittihad, ko che ha rallentato la corsa al titolo. L’Al Nassr può però rifarsi in AFC Champions League, dove la qualificazione agli ottavi è già in tasca con due turni d’anticipo. Il girone si chiuderà a febbraio, affrontando gli emiratini dell’Al Wasl e gli iraniani del Persepolis.

CRISTIANO RONALDO - Incontrato in Serie A da avversario, in Arabia Saudita Pioli ha iniziato a lavorare con Cristiano Ronaldo. Il tecnico di Parma lo ha descritto come un professionista esemplare, con la stessa voglia di un ragazzino, e i numeri lo confermano. L'ex Real Madrid e Juventus ha segnato finora 16 reti in 19 presenze, tenendo una media di un gol ogni 104 minuti. Alcune di queste marcature si sono rivelate decisive, come in occasione del derby contro l'Al Hilal. Non sono mancati episodi sfortunati, come il rigore sbagliato al 97° minuto nei quarti di King's Cup contro l'Al Tawoon, costato l'eliminazione alla squadra.

SFIDA A CONTE - La finestra invernale di mercato in arrivo porta con sé diverse voci di trattative. Nel mirino dell'Al-Nassr di Pioli c'è Danilo, difensore brasiliano e capitano della Juventus, in uscita dal club bianconero. Sulle sue tracce c'è il Napoli di Conte, a caccia di un rinforzo per far fronte all'infortunio di Buongiorno. L'Al Nassr ha mostrato un timido interesse, pur non avendo ancora presentato alcuna offerta ufficiale ai bianconeri. La sfida tra il club saudita e quello di De Laurentiis potrebbe accendersi nelle prossime settimane, soprattutto se dovesse arrivare il via libera per l'addio anticipato di Danilo alla Juventus.

VOCI SU DAVID - Non finisce qui. Da Lille potrebbe arrivare Jonathan David, bomber canadese in scadenza a fine stagione con il club transalpino e che ha attirato le attenzioni di mezza Europa, incluse Juventus e Inter. L'Al Nassr potrebbe formulare un'offerta da 10-15 milioni di euro al club francese, con la prospettiva di garantire al giocatore un ingaggio superiore ai 6 milioni annui richiesti attualmente alle squadre europee.



INTRECCIO COL FENERBAHCE - Sempre sul fronte attaccanti, in Turchia si parla di un possibile intreccio di mercato con il Fenerbahce che coinvolgerebbe Anderson Talisca e Youssef En-Nesyri. Il club turco aveva inizialmente respinto un’offerta di 35 milioni di euro per il marocchino da parte dell’Al Nassr, ma potrebbe accettare - in caso di rilancio - una proposta di 40 milioni. Tuttavia, il media advisor dell’Al Nassr, Saeed Abu Dahesh, ha definito “false informazioni” le notizie di un nuovo assalto saudita, smentendo il presunto rilancio per assicurarsi il cartellino del giocatore. Non dovrebbe fare, almeno per il momento, il percorso inverso Talisca, che piace proprio al club allenato da José Mourinho. L’operazione non è stata finalizzata, per ora, a causa di problemi di natura economica tra l’Al-Nassr e l'agente del giocatore. Non è escluso, però, che questi possano essere risolti e si possa arrivare alla fumata bianca, con un possibile scambio che può trasformarsi in realtà: Talisca alla corte di Mourinho, En-Neysri da Pioli.