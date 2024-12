Redazione Calciomercato

Milanmania: Fonseca non snobba la Coppa Italia come Pioli. Reijnders e Fofana non riposano? Colpa della rosa

Andrea Longoni

10 minuti fa



Quello contro il Sassuolo in Coppa Italia è stato un allenamento: facile, facile, facile. Anche se alla vigilia c'era un po' di apprensione: i neroverdi in passato sono stati una bestia nera del Milan. Anche alcune scelte di Fonseca ci hanno detto che il tecnico non ha sottovaluto l'impegno. A differenza di Pioli, sembra avere un approccio diverso alla Coppa Italia, che per il suo predecessore è sembrata sempre un fastidio (tant'è che non ha mai fatto strada). Il portoghese invece ha capito che questa competizione può essere un trofeo alla portata della squadra: i tifosi rossoneri hanno sete e fame di trofei.



VERSO LA DEA - Forse anche eccessivamente ha considerato il Sassuolo avversario da non sottovalutare: almeno uno tra Reijnders e Fofana avrebbe dovuto risparmiarlo, così come l'ingresso di Pulisic era da evitare visto che dopo domani ci sarà l'Atalanta. Le ultime due partite sono state tranquille, vinte in scioltezza contro Empoli e Sassuolo: si spera che con la Dea possano arrivare risposte positive. Vincere sarebbe di vitale importanza per umore e classifica. Sarà il vero test che ci dirà tanto di più sullo stato dei lavori di Milanello e delle possibilità della squadra.



IL SINGOLO - Voglio sottolineare l'ennesima grandissima prova di Reijnders. L'assist a Chukwueze è pazzesco: soltanto un calciatore visionario può realizzarlo. E poi un altro gol, bellissimo. Il bilancio a inizio dicembre è straordinario: 18 partite, 7 gol e 3 assist. Notevole davvero. Oltre ai numeri, le prestazioni sono sempre di altissimo livello. Oggi l'olandese rientra senza dubbio nella top 3 dei centrocampisti più forti del nostro campionato. Operazione straordinaria di Moncada: giocatore che il Milan si vuole tenersi stretto con un nuovo contratto già pronto.



ROSA - Ultima osservazione: se anche contro il Sassuolo in Coppa Italia non riesci a far riposare Reijnders e Fofana allora c'è un problema strutturale che dev'essere risolto. A gennaio deve arrivare assolutamente un centrocampista, nonostante il prossimo rientro di Bennacer che, ribadisco, resta un punto di domanda.