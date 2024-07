GETTY

L'Al-Nassr senza limiti: il prossimo colpo è il "Cristiano Ronaldo" di un altro sport

39 minuti fa



Prima il calcio, poi il calcio a cinque. L'Al-Nassr sta cercando di prendersi anche il futsal investendo in modo massivo. Se per la squadra a 11, un paio di stagioni fa, ha acquistato Cristiano Ronaldo, ora per quella a 5 sta per fare la stessa cosa.



SUPER COLPO - Si punta infatti Anilton César 'Pany' Varela de Silva, noto come Pany Varela, stella dello Sporting. Lo riporta Relevo, secondo cui la squadra di Riad sta per prendersi quello che è considerato il Cristiano Ronaldo di questo sport e che gioca a Lisbona proprio dove aveva cominciato CR7. Per lui è pronto un contratto faraonico per tre stagioni, dopo che si svincolerà dai portoghesi nel 2026 per 500mila euro. Varela, 35enne, è un nazionale portoghese nato a Capo Verde ed è al club dell'Alvalade dal 2016, dopo aver lasciato il Fundão. Nel 2022 è stato nominato miglior giocatore del mondo.